Силуанов: цена в $59 за баррель для нефти Urals заложена в бюджете
Цена нефти марки Urals, заложенная в бюджете, составила $59 за баррель, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов в интервью «России 24».
9 сентября министр также говорил, что в 2026 г. нефтегазовые доходы бюджета будут заложены исходя из этой цены как среднепрогнозируемой. Он подчеркнул, что возглавляемое им ведомство составляет бюджет с помощью взвешенных, консервативных подходов. По словам Силуанова, ориентация на возможное ослабление санкций Запада невозможна – важно все сделать так, чтобы все бюджетные обязательства были выполнены безусловно.
В ходе Московского финансового форума министр финансов отметил, что устойчивые финансы – один из союзников России наряду с армией и флотом. Чтобы сохранить эту устойчивость, сказал Силуанов, ведомство намерено сделать государственный бюджет менее зависимым в том числе от нефтегазовых доходов.