Силуанов: цена в $59 за баррель для нефти Urals заложена в бюджете

9 сентября министр также говорил, что в 2026 г. нефтегазовые доходы бюджета будут заложены исходя из этой цены как среднепрогнозируемой. Он подчеркнул, что возглавляемое им ведомство составляет бюджет с помощью взвешенных, консервативных подходов. По словам Силуанова, ориентация на возможное ослабление санкций Запада невозможна – важно все сделать так, чтобы все бюджетные обязательства были выполнены безусловно.