ВТБ улучшит условия по краткосрочным и долгосрочным вкладам с 19 сентября

Ведомости

ВТБ с 19 сентября улучшит условия по вкладам в рублях на короткие (3-4 месяца) и длинные (от 1,5 года) сроки. Изменения будут доступны новым и действующим клиентам банка, которые разместят на депозит новые средства. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель финансовой организации.

В то же время ВТБ сократит ставки по вкладам на 6 месяцев и 1 год. Максимальная ставка составит 15,8% годовых.

Согласно прогнозу банка, рынок сбережений в России увеличится на 17% к концу 2025 г. и составит 67,2 трлн руб. ВТБ с начала текущего года нарастил вложения розничных клиентов до 11,1 трлн руб. Финансовая организация ожидает, что к концу 2025 г. объем пассивов превысит 12 трлн руб.

2 сентября совет директоров Центрального банка принял решение снизить ключевую ставку на 100 б. п. до 17% годовых. Это предсказывали восемь из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Большинство – 12 экономистов – ожидали снижения до 16%. Это третье снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. она держалась на уровне 21%.

Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк сразу отреагировали на решение регулятора снизить ключевую ставку и пересмотрели ставки по кредитным или сберегательным продуктам. Представитель ВТБ сообщил, что банк уменьшил ставки по потребительским кредитам на 4 п. п. Он уточнил, что в ближайшее время финансовая организация намерена улучшить условия по ипотечным и автокредитным программам.

