Банк России повысил курс доллара на 19 сентября до 83,17 рубля
Центральный банк России повысил официальный курс доллара на 19 сентября на 0,17 руб. до 83,17 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Евро подорожал на 0,68 руб. и достиг 98,98 руб. Курс юаня практически не изменился и составил 11,66 руб.
17 сентября ЦБ установил официальный курс доллара на 18 сентября на уровне 83 руб. Курс евро составил 98,3 руб., стоимость юаня – 11,66 руб.
11 сентября главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец заявила «Ведомостям», что эксперты наблюдают перелом тренда в сторону ослабления рубля. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заметил, что к новому витку укрепления рубля может привести улучшение в отношениях России и США. Диапазон в этом случае составит 70–80 руб./$, поскольку в стране будут ожидать притока иностранного капитала.