Банк России повысил курс доллара на 19 сентября до 83,17 рубля

11 сентября главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец заявила «Ведомостям», что эксперты наблюдают перелом тренда в сторону ослабления рубля. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заметил, что к новому витку укрепления рубля может привести улучшение в отношениях России и США. Диапазон в этом случае составит 70–80 руб./$, поскольку в стране будут ожидать притока иностранного капитала.