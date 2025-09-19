Совкомбанк повысил максимальную ставку по одному из вкладов до 21,5%
Совкомбанк с 19 сентября изменил условия по вкладу «Золотая осень». Об этом свидетельствуют обновленные тарифы финансовой организации.
Максимальная ставка по вкладу составляет 21,5% годовых (ранее 16,5%) и доступна на сроке три месяца при подключении платной подписки «Халва.Десятка» и совершении не менее десяти покупок по карте «Халва» на сумму от 20 000 руб. в месяц. Без выполнения указанных условий максимальная ставка на сроке три месяца сократится до 15,5% годовых. Минимальная сумма вклада составляет 50 000 руб.
2 сентября совет директоров Банка России решил опустить ключевую ставку на 100 б. п. до 17% годовых. Это предсказывали восемь из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Большинство – 12 экономистов – прогнозировали снижение до 16%. Это третье снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. она держалась на уровне 21%.
Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк сразу отреагировали на решение регулятора снизить ключевую ставку и пересмотрели ставки по кредитным или сберегательным продуктам. На неделе до решения Центробанка ставки по вкладам также снизили пять российских банков, которые входят в топ-20 по объему средств населения.