Совкомбанк повысил максимальную ставку по одному из вкладов до 21,5%

Максимальная ставка по вкладу составляет 21,5% годовых (ранее 16,5%) и доступна на сроке три месяца при подключении платной подписки «Халва.Десятка» и совершении не менее десяти покупок по карте «Халва» на сумму от 20 000 руб. в месяц. Без выполнения указанных условий максимальная ставка на сроке три месяца сократится до 15,5% годовых. Минимальная сумма вклада составляет 50 000 руб.