Доля государства в ВТБ по итогам допэмиссии сократилась до 50% + 1 акция
Костин напомнил, что ранее доля государства составляла около 60%. По его словам, снижение не повлияет на деятельность финансовой организации, поскольку государственный контроль и прежние органы управления сохраняются.
31 июля наблюдательный совет ВТБ одобрил допэмиссию 1,26 млрд обыкновенных акций по открытой подписке. Номинал бумаги составил 50 руб. (63,2 млрд руб. на весь объем). 15 сентября банк получил 14 201 заявление на покупку 94,8 млн акций общим номинальным объемом 4,7 млрд руб. по преимущественному праву в рамках допэмиссии.
На следующий день финансовая организация открыла сбор заявок на участие во вторичном публичном предложении (SPO) акций. Он прошел с 16 по 18 сентября.
19 сентября ВТБ объявил, что цена размещения акций банка в рамках допэмиссии составила 67 руб. за бумагу. Отмечалось, что в случае полного размещения допэмиссии финансовая организация может привлечь в капитал 84,7 млрд руб.