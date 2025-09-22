После решения ЦБ 11 банков снизили ставки по вкладам, а два повысили

12 сентября совет директоров Банка России принял решение опустить ключевую ставку, доходность вкладов упала на 0,3–0,4 процентного пункта (п.п.). С этого момента доходность вкладов снизилась в 11 банках. В то же время две финансовые организации повысили ставки. Один банк повысил ставки по трехмесячному вкладу и понизил по другим срокам, другой – по полугодовому вкладу, на 0,2 и 0,4 п. п. соответственно, при этом уровень ставок по вкладам остался на 1,3–2 п. п. ниже уровня ключевой.