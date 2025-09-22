После решения ЦБ 11 банков снизили ставки по вкладам, а два повысили
Средняя ставка по трехмесячному вкладу в 20 крупнейших банках по розничному депозитному портфелю составляет 15,25% годовых, по полугодовому – 14,33%, по годовому – 13,06%, следует из индекса вкладов «Финуслуг».
12 сентября совет директоров Банка России принял решение опустить ключевую ставку, доходность вкладов упала на 0,3–0,4 процентного пункта (п.п.). С этого момента доходность вкладов снизилась в 11 банках. В то же время две финансовые организации повысили ставки. Один банк повысил ставки по трехмесячному вкладу и понизил по другим срокам, другой – по полугодовому вкладу, на 0,2 и 0,4 п. п. соответственно, при этом уровень ставок по вкладам остался на 1,3–2 п. п. ниже уровня ключевой.
С 1 по 22 сентября сильнее всего в топ-20 банков снизились ставки по вкладу на год на 0,63 п. п., по трехмесячному вкладу – на 0,48 п. п., по полугодовому – на 0,39 п. п.
2 сентября совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 100 б. п. до 17% годовых. Этого ожидали восемь из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Еще 12 экономистов прогнозировали снижение до 16%. Это третье снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. она держалась на уровне 21%.
Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк сразу отреагировали на решение ЦБ опустить ключевую ставку и пересмотрели ставки по кредитным или сберегательным продуктам. На неделе до решения регулятора ставки по вкладам также снизили пять российских банков, которые входят в топ-20 по объему средств населения.