Курс доллара поднимался выше 84 рублей

11 сентября доллар на межбанковском рынке впервые с апреля поднимался выше 85 руб. и достигал 85,2 руб. Тогда Банк России установил официальный курс на отметке 84,92 руб., что стало максимумом с 11 апреля. Аналитики выразили мнение, что летний период стабильности курса рубля завершился.