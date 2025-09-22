Газета
Курс доллара поднимался выше 84 рублей

В 16:43 мск курс доллара на межбанковском рынке резко вырос и превысил 84 руб. Об этом свидетельствуют данные Trading View.

К 17:06 мск курс доллара отскочил к 83,68 руб.

19 сентября Центральный банк России установил официальный курс доллара на выходные и 22 сентября на уровне 83,59 руб. Это на 0,42 руб. выше предыдущего значения. Курс евро снизился на 0,09 руб. до 98,88 руб, курс юаня составил 11,71 руб. (+0,04 руб.).

11 сентября доллар на межбанковском рынке впервые с апреля поднимался выше 85 руб. и достигал 85,2 руб. Тогда Банк России установил официальный курс на отметке 84,92 руб., что стало максимумом с 11 апреля. Аналитики выразили мнение, что летний период стабильности курса рубля завершился.

