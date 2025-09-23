ЦБ начал работу над новой банкнотой номиналом 500 рублей

24 июля стало известно, что количество фальшивых рублевых купюр остается на историческом минимуме. Если в 2010 г. ежемесячно выявлялось в среднем около 11 000 фальшивок, то в 2024 г. и в первой половине 2025 г. этот показатель не превышал 800 штук в месяц.