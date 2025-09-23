ЦБ начал работу над новой банкнотой номиналом 500 рублей
Банк России приступил к созданию новой купюры в 500 руб., сообщил «РИА Новости» заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.
«Да, мы начали работать над созданием банкноты номиналом 500 рублей. Новая пятисотка будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, как и ее предшественница», – отметил он.
По словам Белова, ЦБ сохраняет цветовую палитру, характерную для банкнот образца 1997 г., чтобы людям было проще распознавать номиналы.
Новая банкнота будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру – городу Пятигорску. Еще в 2022 г. региональная рабочая группа составила предварительный список достопримечательностей для дизайна. Заседание Консультативного совета запланировано на конец сентября.
«Его участники определят перечень объектов, которые затем мы вынесем на общественное онлайн-голосование», – добавил зампред ЦБ.
По словам Белова, Банк России до этого брал паузу, чтобы завершить выпуск обновленной банкноты номиналом 1000 руб. До этого сообщалось, что ЦБ планирует представить ее в конце года.
24 июля стало известно, что количество фальшивых рублевых купюр остается на историческом минимуме. Если в 2010 г. ежемесячно выявлялось в среднем около 11 000 фальшивок, то в 2024 г. и в первой половине 2025 г. этот показатель не превышал 800 штук в месяц.