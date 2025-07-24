Количество фальшивых рублевых купюр остается на историческом минимуме

Количество фальшивых рублевых купюр остается на историческом минимумеПричина в росте доли безналичных платежей и смещении интереса мошенников на кражу денег онлайн
Последние полтора года количество обнаруженных поддельных рублевых банкнот держится на исторически минимальных значениях: если в 2010 г. ежемесячно выявлялось в среднем около 11 000 подделок, то в 2024 г. и первом полугодии 2025 г. их количество ни разу не превысило даже 800 шт. в месяц. Это следует из статистики Банка России, которую он ведет с 2010 г.
По итогам первого полугодия в банковской системе России выявлен 3361 фальшивый денежный знак. Чаще всего подделывали купюры номиналами 5000 руб. (2059 шт.), 1000 руб. (1031 шт.), 2000 руб. (110 шт.). Меньше всего – номиналом 200 руб. (1 шт.), 10 руб. (4 шт.) и 5 руб. (5 шт.). Обнаружить подделки удалось и среди монет – 53 шт. по 10 руб. и еще 22 шт. по 5 руб.
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