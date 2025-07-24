Количество фальшивых рублевых купюр остается на историческом минимуме

Последние полтора года количество обнаруженных поддельных рублевых банкнот держится на исторически минимальных значениях: если в 2010 г. ежемесячно выявлялось в среднем около 11 000 подделок, то в 2024 г. и первом полугодии 2025 г. их количество ни разу не превысило даже 800 шт. в месяц. Это следует из статистики Банка России, которую он ведет с 2010 г.