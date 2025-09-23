Банк России понизил официальный курс доллара до 83,35 рубля

22 сентября курс доллара на межбанковском рынке резко вырос и превысил 84 руб. Через 20 минут он уже снизился до 83,68 руб. 11 сентября валюта там впервые с апреля поднималась выше 85 руб. (85,2 руб.). ЦБ тогда зафиксировал официальный курс в 84,92 руб., что стало максимумом с 11 апреля. Аналитики отмечали, что летний период стабильности курса рубля завершился.