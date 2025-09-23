Газета
Банк России понизил официальный курс доллара до 83,35 рубля

Центральный банк (ЦБ) РФ понизил официальный курс доллара на 0,67 руб. до 83,35 руб. на 24 сентября, сообщается на сайте регулятора.

При этом евро подорожал на 0,07 руб., достигнув курса в 99,04 руб. Юань 24 сентября будет стоить 11,7 руб., его официальный курс снизился на 0,03 руб.

22 сентября курс доллара на межбанковском рынке резко вырос и превысил 84 руб. Через 20 минут он уже снизился до 83,68 руб. 11 сентября валюта там впервые с апреля поднималась выше 85 руб. (85,2 руб.). ЦБ тогда зафиксировал официальный курс в 84,92 руб., что стало максимумом с 11 апреля. Аналитики отмечали, что летний период стабильности курса рубля завершился.

Банк России устанавливает курсы валют после введения санкций США против Мосбиржи. С декабря 2024 г. регулятор рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.

