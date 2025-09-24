ЦБ повысил курсы доллара и юаня на 25 сентября

22 сентября курс доллара на межбанковском рынке резко вырос, достигнув отметки в 84 руб. и превысив ее. Уже через 20 минут его стоимость уменьшилась до 83,68 руб. 11 сентября валюта на том же рынке поднималась выше 85 руб. (85,2 руб.), и это был рекордный показатель с апреля. ЦБ зафиксировал максимальный с того же периода официальный курс в 84,92 руб. Аналитики отмечали, что летний период стабильности курса рубля завершился.