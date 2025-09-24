ЦБ повысил курсы доллара и юаня на 25 сентября
Банк России повысил официальный курс доллара на 25 сентября. Теперь стоимость валюты равна 83,99 руб., рост в сравнении с показателем 24 сентября составил 0,64 руб., следует из материалов на сайте регулятора.
Курс юаня незначительно повысили до 11,72 руб. (+0,02 руб.). При этом стоимость евро, наоборот, понизили на 0,43 руб., теперь его официальный курс будет составлять 98,6 руб.
22 сентября курс доллара на межбанковском рынке резко вырос, достигнув отметки в 84 руб. и превысив ее. Уже через 20 минут его стоимость уменьшилась до 83,68 руб. 11 сентября валюта на том же рынке поднималась выше 85 руб. (85,2 руб.), и это был рекордный показатель с апреля. ЦБ зафиксировал максимальный с того же периода официальный курс в 84,92 руб. Аналитики отмечали, что летний период стабильности курса рубля завершился.