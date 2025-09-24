Аксаков анонсировал расширение эксперимента по исламскому банкингу
Эксперимент по исламскому банкингу могут расширить на другие регионы. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Он проводится на территории четырех регионов – в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне. Ко мне обращаются представители других регионов с просьбой подключить их к пилоту. Это станет возможно как раз после разработки стандартов», – написал он в Telegram.
Речь идет о стандартах, которые разработает комитет по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) Ассоциации банков России. Аксаков станет главой комитета, в структуру войдут участники эксперимента, представители регионов и профильных госорганов.
По оценкам депутата, создание стандартов партнерских финансов позволит привлечь инвестиции из исламских стран. Исламский банкинг позволяет задействовать цифровые финансовые инструменты для реализации совместных проектов, указал он.
С сентября 2023 г. в четырех регионах стартовал пилотный режим, разрешающий банкам и компаниям проводить сделки по нормам шариата. Шариат – комплекс предписаний, определяющих все сферы жизни верующих мусульман. Участники рынка исламских финансов обязаны строго следовать предписаниям шариата, любое отклонение от них несет репутационные риски и может привести к утрате доверия со стороны клиентов и инвесторов. Основным отличием исламских финансов от традиционного финансового рынка является запрет на процентный доход.
Эксперимент планировалось завершить к первому сентября 2025 г., но Госдума поддержала его продление до 2028 г.