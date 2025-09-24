Аксаков анонсировал расширение эксперимента по исламскому банкингу

С сентября 2023 г. в четырех регионах стартовал пилотный режим, разрешающий банкам и компаниям проводить сделки по нормам шариата. Шариат – комплекс предписаний, определяющих все сферы жизни верующих мусульман. Участники рынка исламских финансов обязаны строго следовать предписаниям шариата, любое отклонение от них несет репутационные риски и может привести к утрате доверия со стороны клиентов и инвесторов. Основным отличием исламских финансов от традиционного финансового рынка является запрет на процентный доход.