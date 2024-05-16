В России состоялся первый соответствующий исламскому банкингу выпуск ЦФА

Сукук – это исламский финансовый сертификат, который в некоторой степени похож на облигации. Отличие в том, что облигация – это заемные средства, а сукук – это, если очень упрощенно, доля в бизнесе или бизнес-проекте, объясняет председатель комиссии по ЦФА Торгово-промышленной палаты и партнер компании «Мы объединяем технологии» Олег Ушаков. Один из основных принципов исламского банкинга заключается в том, что нельзя привлекать «деньги в рост», т. е. обещать инвестору заработок с процентных доходов, добавляет он. Держатель как классического, так и цифрового сукука может получать только прямые доходы от операционной деятельности проекта.