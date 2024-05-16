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/ Инвестиции

В России состоялся первый соответствующий исламскому банкингу выпуск ЦФА

Инвестор приобрел цифровой сукук и получит половину прибыли от бизнеса эмитента через 900 дней
Михаил Кузнецов
Максим Стулов / Ведомости

Резидент особой экономической зоны «Иннополис» в Республике Татарстан IT-корпорация «Универсальный блокчейн» выпустил на платформе оператора информационной системы «Мастерчейн» так называемый цифровой сукук объемом 1 млн руб. Об этом «Ведомостям» рассказал полномочный представитель компании-эмитента Марат Хафизов. Это первый в России выпуск цифрового финансового актива (ЦФА), который соответствует принципам шариата. Инвестора участники сделки не раскрывают.

Сукук – это исламский финансовый сертификат, который в некоторой степени похож на облигации. Отличие в том, что облигация – это заемные средства, а сукук – это, если очень упрощенно, доля в бизнесе или бизнес-проекте, объясняет председатель комиссии по ЦФА Торгово-промышленной палаты и партнер компании «Мы объединяем технологии» Олег Ушаков. Один из основных принципов исламского банкинга заключается в том, что нельзя привлекать «деньги в рост», т. е. обещать инвестору заработок с процентных доходов, добавляет он. Держатель как классического, так и цифрового сукука может получать только прямые доходы от операционной деятельности проекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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