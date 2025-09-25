Костин пока не хочет получать зарплату в цифровых рублях

До конца 2025 г. цифровой рубль будет тестироваться на ограниченном перечне бюджетных операций. С 1 января 2026 г. его можно будет использовать для любых доходных и расходных операций федерального бюджета, а с 1 июля 2027 г. – во внебюджетных фондах и на региональном и муниципальном уровнях.