Костин пока не хочет получать зарплату в цифровых рублях

Глава ВТБ Андрей Костин пока не хочет получать зарплату в цифровых рублях. Об этом он заявил журналистам в ходе Международного банковского форума.

«Я пока ношу обычный», – уточнил Костин.

17 сентября председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков стал первым человеком в России, которому начислили зарплату в цифровых рублях. Депутат рассказал, что хотел убедиться, что законодательная база работает, и операции проходят «просто и удобно». Он протестировал систему, перевел пожертвования в фонды помощи детям и оплатил заказ в ресторане сети «Теремок» по QR-коду.

В России впервые выплатили зарплату в цифровых рублях

Финансы / Рынки

Часть зарплаты Аксаков оставил на цифровом кошельке Центробанка, а остальное перевел в безналичные рубли. Он отметил, что видит особую перспективу использования цифрового рубля в бюджетном процессе.

До конца 2025 г. цифровой рубль будет тестироваться на ограниченном перечне бюджетных операций. С 1 января 2026 г. его можно будет использовать для любых доходных и расходных операций федерального бюджета, а с 1 июля 2027 г. – во внебюджетных фондах и на региональном и муниципальном уровнях.

