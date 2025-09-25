Газета
Глава ВТБ заявил о хорошей жизни банкиров при любых условиях

Ведомости

Российские банки в 2025 г. могут заработать около 3-4 трлн руб. прибыли. Это говорит о том, что в целом банковский сектор чувствует себя достаточно хорошо. Такое мнение выразил глава ВТБ Андрей Костин на Международном банковском форуме.

«У нас как у банкиров, что бы с нами ни делали, нам все хорошо. Какие бы события ни происходили, мы чувствуем себя хорошо, комфортно, нам все завидуют, что-то отобрать все хотят», – отметил Костин.

По его словам, наиболее тяжелый период для кредитных организаций уже позади, хотя сохраняются определенные сложности.

26 августа стало известно, что с начала 2025 г. банки заработали 2,1 трлн руб., что в целом соответствует прибыли за аналогичный период 2024 г. Чистая прибыль банковского сектора в июле выросла на 1,3% до 397 млрд руб. Основная прибыль упала на 44 млрд руб. и достигла 285 млрд руб. на фоне наращивания кредитного портфеля. Неосновные доходы почти не изменились и составили 155 млрд руб.

25 сентября Forbes разместил рейтинг 100 крупнейших компаний России по размеру чистой прибыли. Сбербанк впервые возглавил его. Банк нарастил чистую прибыль по итогам 2024 г. на 4,8% до 1,58 трлн руб.

