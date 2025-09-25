Глава ВТБ заявил о хорошей жизни банкиров при любых условиях
Российские банки в 2025 г. могут заработать около 3-4 трлн руб. прибыли. Это говорит о том, что в целом банковский сектор чувствует себя достаточно хорошо. Такое мнение выразил глава ВТБ Андрей Костин на Международном банковском форуме.
«У нас как у банкиров, что бы с нами ни делали, нам все хорошо. Какие бы события ни происходили, мы чувствуем себя хорошо, комфортно, нам все завидуют, что-то отобрать все хотят», – отметил Костин.
По его словам, наиболее тяжелый период для кредитных организаций уже позади, хотя сохраняются определенные сложности.
26 августа стало известно, что с начала 2025 г. банки заработали 2,1 трлн руб., что в целом соответствует прибыли за аналогичный период 2024 г. Чистая прибыль банковского сектора в июле выросла на 1,3% до 397 млрд руб. Основная прибыль упала на 44 млрд руб. и достигла 285 млрд руб. на фоне наращивания кредитного портфеля. Неосновные доходы почти не изменились и составили 155 млрд руб.