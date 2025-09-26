ВТБ исключил снижение доли государства ниже контрольной
Сценарий, при котором доля государства в капитале ВТБ опустится ниже контрольной на горизонте до 2030 г., невозможен. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов.
Сейчас ВТБ находится в процессе размещения допэмиссии акций. Цена размещения составляет 67 руб. за одну акцию, что позволит банку привлечь в капитал 84,7 млрд руб. Пьянов уточнил, что финансовая организация довольна динамикой и очень близка к этому максимальному значению допмиссии.
По его словам, на долю розничных инвесторов в капитале банка по итогам допэмиссии будет приходиться до 25%. Финансовая организация рассчитывает, что число ее акционеров – физических лиц вырастет до 1,3 млн. После регистрации допэмиссии ВТБ планирует обратиться к Московской бирже с предложением пересмотреть свою долю в индексе площадки. В случае успеха банк рассчитывает на кратное увеличение своей доли в индексе.
19 сентября глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что доля государства в банке по итогам допэмиссии уменьшилась до уровня 50% + 1 акция. Он напомнил, что ранее доля государства составляла порядка 60%. Снижение не повлияет на деятельность финансовой организации, так как государственный контроль и прежние органы управления сохраняются, заверил Костин.
31 июля наблюдательный совет ВТБ утвердил допэмиссию 1,26 млрд обыкновенных акций по открытой подписке. Номинал бумаги составил 50 руб. (63,2 млрд руб. на весь объем). 16 сентября финансовая организация открыла сбор заявок на участие во вторичном публичном предложении (SPO) акций. Он состоялся с 16 по 18 сентября.