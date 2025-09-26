ВТБ исключил снижение доли государства ниже контрольной

По его словам, на долю розничных инвесторов в капитале банка по итогам допэмиссии будет приходиться до 25%. Финансовая организация рассчитывает, что число ее акционеров – физических лиц вырастет до 1,3 млн. После регистрации допэмиссии ВТБ планирует обратиться к Московской бирже с предложением пересмотреть свою долю в индексе площадки. В случае успеха банк рассчитывает на кратное увеличение своей доли в индексе.