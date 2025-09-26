ВТБ даст покупателям «Росгосстраха» больше времени на завершение сделки
ВТБ не собирается отказываться от продажи «Росгосстраха» (РГС) и предоставит потенциальным покупателям больше времени на завершение сделки. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов.
«Мы даем шанс интересантам, пусть и не до 30 сентября, но более поздний срок, сделать обязывающее предложение и оплатить эту страховую компанию», – подчеркнул Пьянов (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, до 30 сентября сделка не совершится. С точки зрения финансового результата ВТБ считает предпочтительным вариантом продажу «Росгосстраха» по балансовой стоимости или выше.
25 сентября глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что на покупку «Росгосстраха» есть еще один-два претендента помимо «Балтийского лизинга». В то же время он допустил, что «Росгосстрах» может остаться в ВТБ. Костин уточнил, что сейчас ситуация разворачивается так, что группа может решить сохранить компанию, так как появится потребность в массовом страховании.
11 сентября РБК со ссылкой на источники писал, что покупателем «Росгосстраха» может стать «Балтийский лизинг», предложение по сделке направлено на согласование в Банк России. По словам двух собеседников, покупатель планирует профинансировать сделку за счет кредитных средств, что вызвало дополнительные вопросы у регулятора.