Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ВТБ даст покупателям «Росгосстраха» больше времени на завершение сделки

Ведомости

ВТБ не собирается отказываться от продажи «Росгосстраха» (РГС) и предоставит потенциальным покупателям больше времени на завершение сделки. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

«Мы даем шанс интересантам, пусть и не до 30 сентября, но более поздний срок, сделать обязывающее предложение и оплатить эту страховую компанию», – подчеркнул Пьянов (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, до 30 сентября сделка не совершится. С точки зрения финансового результата ВТБ считает предпочтительным вариантом продажу «Росгосстраха» по балансовой стоимости или выше.

25 сентября глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что на покупку «Росгосстраха» есть еще один-два претендента помимо «Балтийского лизинга». В то же время он допустил, что «Росгосстрах» может остаться в ВТБ. Костин уточнил, что сейчас ситуация разворачивается так, что группа может решить сохранить компанию, так как появится потребность в массовом страховании.

11 сентября РБК со ссылкой на источники писал, что покупателем «Росгосстраха» может стать «Балтийский лизинг», предложение по сделке направлено на согласование в Банк России. По словам двух собеседников, покупатель планирует профинансировать сделку за счет кредитных средств, что вызвало дополнительные вопросы у регулятора.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь