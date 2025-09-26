Газета
В Совете Федерации рассказали, кому будут платить зарплату в цифровых рублях

Получение зарплаты в цифровых рублях может стать распространенной практикой в 2026 г., но ее масштаб будет ограничен. Такое мнение выразила «Газете.ru» сенатор, председатель движения «Социал-демократический союз женщин России» Ольга Епифанова.

По ее словам, сейчас только порядка 8% граждан готовы получать зарплату в цифровых рублях, большинство не спешат переходить на такой формат из-за неопределенности и технических вопросов.

«Первоначально цифровые рубли будут использовать преимущественно в бюджетной сфере – для выплат госслужащим и социальных пособий, а расширение на частный сектор будет зависеть от дальнейшего развития технологий и доверия общества», – подчеркнула Епифанова.

В России впервые выплатили зарплату в цифровых рублях

Финансы / Рынки

Она назвала основными преимуществами такой формы оплаты быструю и доступную систему расчетов, прозрачность переводов и уменьшение коррупционных рисков. Среди минусов сенатор отметила потенциальные технические сбои, отсутствие процентов на средства в цифровом рубле, повышение контроля государства над расходами россиян и снижения уровня анонимности платежей. По мнению Епифановой, цифровая зарплата является удобным инструментом, который войдет в жизнь людей, но заменит другие способы оплаты лишь с ростом доверия и цифровой грамотности населения.

17 сентября председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков стал первым человеком в России, который получил зарплату в цифровых рублях. Депутат заявил, что хотел убедиться, что законодательная база работает и операции проходят «просто и удобно». Он протестировал систему и рассказал, что не увидел разницы по сравнению с безналичной оплатой.

До конца 2025 г. цифровой рубль будет тестироваться на ограниченном перечне бюджетных операций. С 1 января 2026 г. его можно будет использовать для любых доходных и расходных операций федерального бюджета, а с 1 июля 2027 г. – во внебюджетных фондах и на региональном и муниципальном уровнях.

