В Совете Федерации рассказали, кому будут платить зарплату в цифровых рублях

Она назвала основными преимуществами такой формы оплаты быструю и доступную систему расчетов, прозрачность переводов и уменьшение коррупционных рисков. Среди минусов сенатор отметила потенциальные технические сбои, отсутствие процентов на средства в цифровом рубле, повышение контроля государства над расходами россиян и снижения уровня анонимности платежей. По мнению Епифановой, цифровая зарплата является удобным инструментом, который войдет в жизнь людей, но заменит другие способы оплаты лишь с ростом доверия и цифровой грамотности населения.