«Яндекс Пэй» подтвердил сбой приложения
Пользователи столкнулись с проблемами с доступом к сервису «Яндекс Пэй». Об этом сообщили «Ведомостям» в представительстве сервиса.
«У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к сервису “Яндекс Пэй”. Наши специалисты уже работают над устранением сложности», – говорится в сообщении.
Резкий скачок жалоб пользователей произошел в 18:45 мск, следует из данных сервиса Downdetector. С проблемами столкнулись клиенты «Яндекс Пэй» в Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Магаданской и Самарской областях.
В марте этого года сервисы «Яндекса» также сталкивались со сбоями. 17 марта проблемы с доступом произошли у сервисов «Яндекс Музыка», «Яндекс Go» и «Яндекс Про», они были вызваны сбоем на инфраструктуре компании «Яндекс». 30 марта проблемы с доступом фиксировались у сервисов «Яндекс Еда», у поисковой системы «Яндекс», музыкального сервиса «Яндекс Музыка».