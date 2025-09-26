«Яндекс Пэй» подтвердил сбой приложения

В марте этого года сервисы «Яндекса» также сталкивались со сбоями. 17 марта проблемы с доступом произошли у сервисов «Яндекс Музыка», «Яндекс Go» и «Яндекс Про», они были вызваны сбоем на инфраструктуре компании «Яндекс». 30 марта проблемы с доступом фиксировались у сервисов «Яндекс Еда», у поисковой системы «Яндекс», музыкального сервиса «Яндекс Музыка».