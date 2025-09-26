Газета
Главная / Технологии /

«Яндекс Пэй» подтвердил сбой приложения

Ведомости

Пользователи столкнулись с проблемами с доступом к сервису «Яндекс Пэй». Об этом сообщили «Ведомостям» в представительстве сервиса.

«У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к сервису “Яндекс Пэй”. Наши специалисты уже работают над устранением сложности», – говорится в сообщении.

Резкий скачок жалоб пользователей произошел в 18:45 мск, следует из данных сервиса Downdetector. С проблемами столкнулись клиенты «Яндекс Пэй» в Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Магаданской и Самарской областях.

В марте этого года сервисы «Яндекса» также сталкивались со сбоями. 17 марта проблемы с доступом произошли у сервисов «Яндекс Музыка», «Яндекс Go» и «Яндекс Про», они были вызваны сбоем на инфраструктуре компании «Яндекс». 30 марта проблемы с доступом фиксировались у сервисов «Яндекс Еда», у поисковой системы «Яндекс», музыкального сервиса «Яндекс Музыка».

