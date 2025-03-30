Специалисты «Яндекса» работают над возобновлением доступа к сервисам

По данным сервиса Downdetector, в работе ряда российских интернет-сервисов были выявлены сбои. По состоянию на 14:05 мск проблемы с доступом фиксировались у сервисов доставки еды «Купер», «Яндекс.Еда» и «Додо пицца», поисковой системы «Яндекс», музыкального сервиса «Яндекс.Музыка», сервиса по поиску недвижимости «Циан», интернет-аптеке «Аптека.ру». Большинство жалоб за сутки пришлось на работу «Яндекс.Музыки». О сбое в сервисе сообщили 8595 пользователей.