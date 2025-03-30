Специалисты «Яндекса» работают над возобновлением доступа к сервисам
Специалисты «Яндекса» работают над устранением трудностей с доступом к некоторым его сервисам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей», – уточнили там.
По данным сервиса Downdetector, в работе ряда российских интернет-сервисов были выявлены сбои. По состоянию на 14:05 мск проблемы с доступом фиксировались у сервисов доставки еды «Купер», «Яндекс.Еда» и «Додо пицца», поисковой системы «Яндекс», музыкального сервиса «Яндекс.Музыка», сервиса по поиску недвижимости «Циан», интернет-аптеке «Аптека.ру». Большинство жалоб за сутки пришлось на работу «Яндекс.Музыки». О сбое в сервисе сообщили 8595 пользователей.
26 марта граждане России жаловались на неполадки в работе Системы быстрых платежей (СБП). Чаще всего пользователи направляли жалобы в связи со сбоями работы сервиса (90%), к 10:30 мск их число превысило 7000. Они также сообщали о неполадках в работе «Яндекс.Пэй», «Ozon банка», Альфа-банка, ВТБ, Т-банка и др.