Роскомнадзор раскрыл причину сбоев в работе сервисов «Яндекса»
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования днем 17 марта с 14:15 до 15:15 мск зафиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах в работе указанных сервисов. Сбой также обнаружила онлайн-система мониторинга доступности сайтов и приложений Downdetector. Уже с 15:15 мск число жалоб стало снижаться, отметили в РКН.
В России вечером 14 января 2025 г. наблюдались массовые проблемы с доступом к интернету. Сбой затронул практически всех операторов и провайдеров, включая «Ростелеком», «Дом.ру», МТС, «Мегафон», «Билайн» , а также работу государственных сайтов и основных сервисов. Неполадки длились около 15-20 минут, и примерно в районе 17:30-18:00 по мск работоспособность сайтов была восстановлена.