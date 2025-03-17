Роскомнадзор раскрыл причину сбоев в работе сервисов «Яндекса»

В России вечером 14 января 2025 г. наблюдались массовые проблемы с доступом к интернету. Сбой затронул практически всех операторов и провайдеров, включая «Ростелеком», «Дом.ру», МТС, «Мегафон», «Билайн» , а также работу государственных сайтов и основных сервисов. Неполадки длились около 15-20 минут, и примерно в районе 17:30-18:00 по мск работоспособность сайтов была восстановлена.