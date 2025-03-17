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Роскомнадзор раскрыл причину сбоев в работе сервисов «Яндекса»

Ведомости

Нарушения работы сервисов «Яндекс Музыка», «Яндекс Go» и «Яндекс Про» вызваны сбоем на инфраструктуре компании «Яндекс». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора (РКН).

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования днем 17 марта с 14:15 до 15:15 мск зафиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах в работе указанных сервисов. Сбой также обнаружила онлайн-система мониторинга доступности сайтов и приложений Downdetector. Уже с 15:15 мск число жалоб стало снижаться, отметили в РКН. 

В России вечером 14 января 2025 г. наблюдались массовые проблемы с доступом к интернету. Сбой затронул практически всех операторов и провайдеров, включая «Ростелеком», «Дом.ру», МТС, «Мегафон», «Билайн» , а также работу государственных сайтов и основных сервисов. Неполадки длились около 15-20 минут, и примерно в районе 17:30-18:00 по мск работоспособность сайтов была восстановлена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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