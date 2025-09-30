Курс доллара на рынке Forex опустился ниже 82 рублей

24 сентября «Ведомости» писали, что Минэкономразвития значительно пересмотрело прогноз по курсу рубля. В проекте макропрогноза на 2026–2028 гг. среднегодовое значение на 2025 г. составит 86,1 руб./$, тогда как в апрельской версии прогнозировалось 94,3 руб./$. Улучшился и прогноз на 2026 г. – 92,2 руб./$ вместо 100,2 руб./$. По расчетам министерства, в 2027 г. рубль ослабеет до 95,8 руб./$, в 2028 г. – до 100,1 руб./$. До этого ожидалось снижение до 103,5 и 106 руб./$ соответственно.