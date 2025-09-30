ЦБ: объемы подозрительных операций снизились в первом полугодии на 12%
Объемы подозрительных операций сократились в первом полугодии 2025 г. на 12%. Об этом сообщается на сайте Банка России.
По данным регулятора, такая динамика в основном обусловлена снижением незаконного обналичивания в банковском секторе. Эти операции сократились на 19% и достигли 15,9 млрд руб. Обналичивание по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей уменьшилось более чем вдвое и составило 1,7 млрд руб., через счета граждан – на 11% до 14,2 млрд руб.
Подозрительные операции с признаками вывода средств за рубеж за указанный период сохранились на уровне аналогичного периода 2024 г. Они были минимальными за все время мониторинга и составили 8,5 млрд руб.
26 сентября глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля рассказал, что в текущем году дропы совершали денежные операции в три раза меньше по объему, чем в 2024 г. По его словам, средний чек сократился до 200 000–300 000 руб. Годом ранее показатель был равен 2-3 млн руб.
В мае в соответствии с поправками в закон о национальной платежной системе дропперам, включенным в базу регулятора, ограничили переводы себе и другим людям суммой в 100 000 руб. в месяц. Банки также не могут выдавать им электронные средства платежа. Дропы зарабатывают тем, что по собственному желанию или неумышленно передают третьим лицам данные своих карт для мошеннических операций.