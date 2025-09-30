ЦБ: объемы подозрительных операций снизились в первом полугодии на 12%

В мае в соответствии с поправками в закон о национальной платежной системе дропперам, включенным в базу регулятора, ограничили переводы себе и другим людям суммой в 100 000 руб. в месяц. Банки также не могут выдавать им электронные средства платежа. Дропы зарабатывают тем, что по собственному желанию или неумышленно передают третьим лицам данные своих карт для мошеннических операций.