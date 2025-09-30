Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ: объемы подозрительных операций снизились в первом полугодии на 12%

Ведомости

Объемы подозрительных операций сократились в первом полугодии 2025 г. на 12%. Об этом сообщается на сайте Банка России.

По данным регулятора, такая динамика в основном обусловлена снижением незаконного обналичивания в банковском секторе. Эти операции сократились на 19% и достигли 15,9 млрд руб. Обналичивание по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей уменьшилось более чем вдвое и составило 1,7 млрд руб., через счета граждан – на 11% до 14,2 млрд руб.

Подозрительные операции с признаками вывода средств за рубеж за указанный период сохранились на уровне аналогичного периода 2024 г. Они были минимальными за все время мониторинга и составили 8,5 млрд руб.

26 сентября глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля рассказал, что в текущем году дропы совершали денежные операции в три раза меньше по объему, чем в 2024 г. По его словам, средний чек сократился до 200 000–300 000 руб. Годом ранее показатель был равен 2-3 млн руб.

В мае в соответствии с поправками в закон о национальной платежной системе дропперам, включенным в базу регулятора, ограничили переводы себе и другим людям суммой в 100 000 руб. в месяц. Банки также не могут выдавать им электронные средства платежа. Дропы зарабатывают тем, что по собственному желанию или неумышленно передают третьим лицам данные своих карт для мошеннических операций.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь