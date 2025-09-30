В крупнейших банках выросла средняя ставка по накопительным счетам
За сентябрь средняя максимальная ставка по накопительным счетам в топ-20 крупнейших банков по объему средств населения выросла на 0,02 процентного пункта (п.п.), до 16,59% годовых. Об этом свидетельствует индекс накопительных счетов «Финуслуг».
Средние ставки по вкладам в топ-20 банков составляют от 13,06 до 15,24% на сроке до одного года. Средняя базовая ставка по накопительным счетам в них сократилась на 0,46 п.п. и достигла 9,68% годовых.
Всего за сентябрь максимальные ставки по накопительным счетам снизили восемь крупных финансовых организаций, одна повысила. Базовые ставки по накопительным счетам, предлагаемые по истечении промо периода, опустили семь банков из 20. Максимальная ставка в топ-20 крупнейших банков по накопительному счету в сентябре возросла с 19% до 25%, базовая – снизилась с 17% до 15%.
2 сентября совет директоров Центробанка опустил ключевую ставку на 100 б. п. до 17% годовых. Этого ожидали восемь из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Еще 12 экономистов прогнозировали снижение до 16%.
Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк отреагировали на решение регулятора снизить ключевую ставку и пересмотрели ставки по кредитным или сберегательным продуктам. На неделе до решения ЦБ ставки по вкладам также опустили пять российских банков, входящих в топ-20 по объему средств населения.