В крупнейших банках выросла средняя ставка по накопительным счетам

Всего за сентябрь максимальные ставки по накопительным счетам снизили восемь крупных финансовых организаций, одна повысила. Базовые ставки по накопительным счетам, предлагаемые по истечении промо периода, опустили семь банков из 20. Максимальная ставка в топ-20 крупнейших банков по накопительному счету в сентябре возросла с 19% до 25%, базовая – снизилась с 17% до 15%.