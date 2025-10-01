ЦБ установил официальный курс доллара ниже 82 рублей
Банк России установил на 2 октября официальный курс доллара на уровне 81,49 руб., что на 1,11 руб. ниже предыдущего значения. Данные опубликованы на сайте регулятора.
Курс евро также снизился – на 1,23 руб. до 95,63 руб. Курс юаня упал на 0,16 руб. и составил 11,39 руб.
1 сентября на рынке Forex курс доллара опускался ниже 82 руб., минимально – до 80,22 руб.
24 сентября Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля. Среднегодовое значение на 2025 г. теперь ожидается на уровне 86,1 руб./$ против 94,3 руб./$ в апрельской версии. На 2026 г. прогноз улучшен до 92,2 руб./$ вместо 100,2 руб./$. В 2027 г. министерство ожидает ослабления рубля до 95,8 руб./$, в 2028 г. – до 100,1 руб./$. Ранее закладывалось 103,5 и 106 руб./$ соответственно.