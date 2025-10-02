Газета
Обновленная банкнота в 500 рублей поступит в обращение не раньше 2027 года

Ведомости

Обновленная банкнота номиналом 500 руб., посвященная Северо-Кавказскому федеральному округу, будет выпущена в 2026 г., но поступит в обращение не раньше 2027 г. Об этом сообщил в интервью «Российской газете» заместитель председателя Центробанка Сергей Белов.

Символы для новой банкноты ЦБ выбирает с помощью онлайн-голосования, стартовавшего 1 октября на официальном сайте регулятора. Оно продлится до 14 октября. По словам Белова, в дизайн включат несколько изображений – символы первого и второго плана, а также фоновые рисунки.

По его словам, перед художниками стоит очень сложная задача: соединить символы так, чтобы они отражали культурное богатство и историческое наследие региона, а также вписывались в защитный комплекс банкноты.

«Важно, чтобы новые деньги были не только красивыми, но и защищенными от подделок. Призываю всех принять участие в голосовании и выбрать свои любимые места в Пятигорске и регионах Северо-Кавказского федерального округа», – заявил Белов.

По его словам, технические сроки выпуска связаны с необходимостью адаптации банкоматов и оборудования для работы с новым дизайном. На это потребуется около года-полутора. Старые 500-рублевые купюры останутся в обращении и будут изыматься постепенно, по мере износа.

Кроме того, в конце 2025 г. Центробанк представит обновленную купюру в 1000 руб. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 30 сентября сообщала, что над ее эскизом уже работают художники.

