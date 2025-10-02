Акционеры ВТБ рассмотрят выделение заблокированных активов и пассивов
Акционеры ВТБ на заочном внеочередном собрании проголосуют по вопросу реорганизации банка и утверждении изменений в его устав. Собрание состоится 13 ноября. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия информации.
Датой составления списка лиц, у которых есть право на участие в собрании акционеров, установлено 13 октября.
20 июня первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов заявил «Интерфаксу», что благодаря смягчению позиции Банка России банк после допэмиссии во втором полугодии проведет еще одно выделение заблокированных активов и пассивов на 80 млрд руб. 30 сентября ВТБ завершил размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций объемом 1,26 млрд бумаг на общую сумму 83,78 млрд руб.
В 2022 г. в силу вступил закон №292-ФЗ, позволяющий банкам, которые попали под санкции, провести реорганизацию. В частности, финансовая организация может создать новое юридическое лицо, перевести на него заблокированные активы и обязательства перед иностранными кредиторами. Согласно документу, после создания нового юрлица расчеты по долгам перед нерезидентами осуществляются за его счет.
ВТБ попал под блокирующие санкции 24 февраля 2022 г. Бизнес-модель госбанка оказалась гораздо более уязвима к санкционным рискам. К значительным потерям привело множество факторов: блокировка иностранных активов, выбытие из периметра зарубежных «дочек», затруднения валютных расчетов с заемщиками и клиентами, недоступность рыночных инструментов страхования валютных рисков.