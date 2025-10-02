Акционеры ВТБ рассмотрят выделение заблокированных активов и пассивов

В 2022 г. в силу вступил закон №292-ФЗ, позволяющий банкам, которые попали под санкции, провести реорганизацию. В частности, финансовая организация может создать новое юридическое лицо, перевести на него заблокированные активы и обязательства перед иностранными кредиторами. Согласно документу, после создания нового юрлица расчеты по долгам перед нерезидентами осуществляются за его счет.