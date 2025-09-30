ВТБ в ходе допэмиссии привлек 83,78 млрд рублей
ВТБ завершил размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций объемом 1,26 млрд бумаг по цене 67 руб. за акцию на общую сумму 83,78 млрд руб. Об этом сообщается на сайте банка.
Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что вторичное публичное предложение акций (SPO) позволит финансовой организации усилить капитальную базу и расширить круг миноритарных акционеров. По его словам, теперь доля акций в свободном обращении составляет более 49%.
31 июля наблюдательный совет ВТБ одобрил допэмиссию 1,26 млрд обыкновенных акций по открытой подписке. Номинал бумаги составил 50 руб. (63,2 млрд руб. на весь объем). 16 сентября банк открыл сбор заявок на участие в SPO. Он состоялся с 16 по 18 сентября.
19 сентября глава ВТБ Андрей Костин заявил, что доля государства в банке по итогам допэмиссии сократилась до уровня 50% + 1 акция. Он напомнил, что ранее она составляла порядка 60%. Костин заверил, что снижение не повлияет на деятельность финансовой организации, потому что государственный контроль и прежние органы управления сохраняются.