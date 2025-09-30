ВТБ в ходе допэмиссии привлек 83,78 млрд рублей

19 сентября глава ВТБ Андрей Костин заявил, что доля государства в банке по итогам допэмиссии сократилась до уровня 50% + 1 акция. Он напомнил, что ранее она составляла порядка 60%. Костин заверил, что снижение не повлияет на деятельность финансовой организации, потому что государственный контроль и прежние органы управления сохраняются.