В крупнейших банках средняя ставка по вкладу на год стала ниже 13%
Средняя ставка по годовому вкладу в топ-20 крупнейших банков по объему средств населения упала до 12,98%. В последний раз она была ниже 13% в апреле 2024 г. Об этом свидетельствует индекс накопительных счетов «Финуслуг».
К началу текущей недели средняя ставка по вкладу на полгода в крупнейших финансовых организациях составила 14,37%, а по трехмесячному вкладу – 15,23%.
По итогам сентября средняя ставка по годовому вкладу сократилась на 0,64 п. п, по трехмесячному вкладу – на 0,46 п. п., по полугодовому – на 0,40 п. п. В то же время пять банков повысили ставки, четыре из них одновременно понизили ставки по вкладам на иные сроки. Диапазон повышения ставок составил от 0,10 до 0,55 п. п., понижения – от 0,10 до 2,50 п. п. Совокупно снижение ставок выявлено в 15 банках из 20.
12 сентября совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 100 б. п. до 17% годовых. Этого ожидали восемь из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Еще 12 экономистов прогнозировали снижение до 16%. Следующее заседание совета директоров Центробанка состоится 24 октября.
Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк отреагировали на решение ЦБ снизить ключевую ставку и пересмотрели ставки по кредитным или сберегательным продуктам. На неделе до решения регулятора ставки по вкладам опустили еще пять российских банков, включенных в топ-20 по объему средств населения.