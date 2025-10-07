В крупнейших банках средняя ставка по вкладу на год стала ниже 13%

По итогам сентября средняя ставка по годовому вкладу сократилась на 0,64 п. п, по трехмесячному вкладу – на 0,46 п. п., по полугодовому – на 0,40 п. п. В то же время пять банков повысили ставки, четыре из них одновременно понизили ставки по вкладам на иные сроки. Диапазон повышения ставок составил от 0,10 до 0,55 п. п., понижения – от 0,10 до 2,50 п. п. Совокупно снижение ставок выявлено в 15 банках из 20.