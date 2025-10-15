ЦБ установил курс доллара ниже 79 рублей

В тот же день заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что при инфляции выше 5% снижается доверие населения к национальной валюте: люди перестают хранить в ней средства и переводят накопления в другие активы. По его словам, это приводит к «валютизации» сбережений или их перераспределению в недвижимость.