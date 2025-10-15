ЦБ установил курс доллара ниже 79 рублей
Банк России снизил официальный курс доллара на 16 октября на 1,12 руб. до 78,84 руб., следует из данных регулятора. Это первый случай с конца июля, когда американская валюта опустилась ниже отметки 79 руб.
Курс евро уменьшился на 0,96 руб. до 91,73 руб., юаня – на 0,10 руб., до 11,02 руб.
Министр финансов Антон Силуанов, выступая 15 октября в Госдуме, отметил, что укрепление рубля связано с более жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ и сокращением импорта.
В тот же день заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что при инфляции выше 5% снижается доверие населения к национальной валюте: люди перестают хранить в ней средства и переводят накопления в другие активы. По его словам, это приводит к «валютизации» сбережений или их перераспределению в недвижимость.