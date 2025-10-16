Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Решетников призвал обновить механизмы реструктуризации долгов юрлиц

Ведомости

Механизмы реструктуризации долгов для компаний следует обновить, считает министр экономического развития Максим Решетников. Его слова передает «Интерфакс».

«Аппетита» к росту задолженностей компаний в нынешней ситуации, особенно при текущих ставках, сейчас нет, оценивает министр. Вместе с тем, текущие макроусловия могут привести к финансовым сложностям для ряда организаций в России. По словам Решетникова, на фоне этого важно отрегулировать механизмы реструктуризации задолженности.

«В этой связи в таких непростых условиях есть несколько задач. Очевидно, что развитие будет, оно необходимо, ресурсы для этого есть, но предстоит сделать некую трансформацию экономической модели», – указал он.

Бизнес столкнулся с уголовными делами после одобрения налоговой реструктуризации

Экономика / Налоги и сборы

В первую очередь следует завершить реализацию всех начатых инвестиционных проектов. По словам министра, с этим крупным компаниям помогло правительство, обеспечив «собственным капиталом, или через поручительства, или иными методами».

26 мая Банк России выступил с рекомендацией для банков о реструктуризации кредитов корпоративных заемщиков и индивидуальных предпринимателей, столкнувшихся с временными финансовыми трудностями. Тогда для снижения регуляторных издержек для банков и облегчения условий реструктуризации ЦБ временно смягчил требования к формированию резервов по реструктурированным кредитам.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её