Решетников призвал обновить механизмы реструктуризации долгов юрлиц
«Аппетита» к росту задолженностей компаний в нынешней ситуации, особенно при текущих ставках, сейчас нет, оценивает министр. Вместе с тем, текущие макроусловия могут привести к финансовым сложностям для ряда организаций в России. По словам Решетникова, на фоне этого важно отрегулировать механизмы реструктуризации задолженности.
«В этой связи в таких непростых условиях есть несколько задач. Очевидно, что развитие будет, оно необходимо, ресурсы для этого есть, но предстоит сделать некую трансформацию экономической модели», – указал он.
В первую очередь следует завершить реализацию всех начатых инвестиционных проектов. По словам министра, с этим крупным компаниям помогло правительство, обеспечив «собственным капиталом, или через поручительства, или иными методами».
26 мая Банк России выступил с рекомендацией для банков о реструктуризации кредитов корпоративных заемщиков и индивидуальных предпринимателей, столкнувшихся с временными финансовыми трудностями. Тогда для снижения регуляторных издержек для банков и облегчения условий реструктуризации ЦБ временно смягчил требования к формированию резервов по реструктурированным кредитам.