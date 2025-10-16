Решетников призвал обновить механизмы реструктуризации долгов юрлиц

«Аппетита» к росту задолженностей компаний в нынешней ситуации, особенно при текущих ставках, сейчас нет, оценивает министр. Вместе с тем, текущие макроусловия могут привести к финансовым сложностям для ряда организаций в России. По словам Решетникова, на фоне этого важно отрегулировать механизмы реструктуризации задолженности.