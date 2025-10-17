Банк России поднял курс евро на 2,5 рубля на 20 октября
Банк России поднял курс евро на 20 октября на 2,5 руб. до 94,5 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В то же время доллар подорожал на 1,9 руб. до 80,9 руб., а юань – на 0,28 руб. до 11,34 руб.
Министр финансов Антон Силуанов, выступая 15 октября в Госдуме, объяснил укрепление рубля более жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка и сокращением импорта.
17 октября главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал «Ведомостям», что текущее укрепление рубля в первую очередь объясняется жесткой монетарной политикой Банка России и низким спросом на валюту внутри страны. В то же время в ближайшем будущем рынок учтет корректировки макроситуации и траектории монетарной политики, в ноябре – декабре сезонно вырастут потребительские и корпоративные траты, поэтому потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен, рассказала ведущий аналитик «Цифра брокера» Наталия Пырьева.