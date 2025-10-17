Банк России поднял курс евро на 2,5 рубля на 20 октября

17 октября главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал «Ведомостям», что текущее укрепление рубля в первую очередь объясняется жесткой монетарной политикой Банка России и низким спросом на валюту внутри страны. В то же время в ближайшем будущем рынок учтет корректировки макроситуации и траектории монетарной политики, в ноябре – декабре сезонно вырастут потребительские и корпоративные траты, поэтому потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен, рассказала ведущий аналитик «Цифра брокера» Наталия Пырьева.