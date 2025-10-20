ЦБ повысил курс доллара до 81,35 рубля на 21 октября
Банк России увеличил курс доллара до 81,3582 руб. на 21 октября. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс евро снижен до 94,3845 руб., а курс юаня составит 11,3540 руб.
На 20 октября Банк России устанавливал курс евро в размере 94,5835 руб. Курс доллара составлял 80,9834 руб., а курс юаня – 11,3435 руб.
15 октября министр финансов Антон Силуанов объяснил укрепление рубля более жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка и сокращением импорта.
17 октября главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сообщил «Ведомостям», что текущее укрепление рубля прежде всего обусловлено жесткой монетарной политикой ЦБ и низким спросом на валюту внутри страны. В то же время в ближайшем будущем рынок учтет корректировки макроситуации и траектории монетарной политики, в ноябре – декабре сезонно вырастут потребительские и корпоративные траты, поэтому потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен, рассказала ведущий аналитик «Цифра брокера» Наталия Пырьева.