ЦБ повысил курс доллара до 81,35 рубля на 21 октября

17 октября главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сообщил «Ведомостям», что текущее укрепление рубля прежде всего обусловлено жесткой монетарной политикой ЦБ и низким спросом на валюту внутри страны. В то же время в ближайшем будущем рынок учтет корректировки макроситуации и траектории монетарной политики, в ноябре – декабре сезонно вырастут потребительские и корпоративные траты, поэтому потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен, рассказала ведущий аналитик «Цифра брокера» Наталия Пырьева.