Банк России установил курс доллара выше 81 рубля
Банк России понизил курс доллара на 22 октября на 0,01 руб., установив его на уровне 81,35 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В то же время курс евро поднялся на 0,28 руб. до 94,67 руб., а юаня – на 0,01 руб. до 11,36 руб.
15 октября министр финансов Антон Силуанов объяснил укрепление рубля более жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка и сокращением импорта.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев 17 октября сообщил «Ведомостям», что текущее укрепление рубля прежде всего обусловлено жесткой монетарной политикой ЦБ и низким спросом на валюту внутри страны. В то же время в ближайшем будущем рынок учтет корректировки макроситуации и траектории монетарной политики, в ноябре – декабре сезонно вырастут потребительские и корпоративные траты, поэтому потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен, рассказала ведущий аналитик «Цифра брокера» Наталия Пырьева.