Внебиржевой курс доллара поднялся выше 82 рублей
Внебиржевой курс доллара поднялся выше 82 руб. впервые с 10 октября. По данным на 10:24 мск, курс доллара поднимался на 0,79%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
К 11:14 мск курс американской валюты составлял 81,86 руб. (+0,6%). На закрытии предыдущей сессии стоимость доллара составляла 81,37 руб.
Банк России понизил курс доллара на 22 октября на 0,01 руб., установив его на уровне 81,35 руб. В то же время курс евро поднялся на 0,28 руб. до 94,67 руб., а юаня – на 0,01 руб. до 11,36 руб.
15 октября министр финансов Антон Силуанов объяснил укрепление рубля более жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка и сокращением импорта.