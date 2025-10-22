Госдума приняла проект закона о страховых тарифах
Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает продление порядка выплаты тарифов на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2026-2028 гг. Такое решение приняли в ходе пленарного заседания нижней палаты.
«За» проголосовали 323 депутата (71,8%), воздержались – 77 (17,1%). «Против» принятия проекта не проголосовал никто.
Согласно документу, 32 тарифа, установленные в 2025 г., будут сохранены. Они соответствуют видам экономической деятельности по классам профессионального риска.
Замглавы Минтруда Андрей Пудов подчеркнул, что средств, поступающих от уплаты страховых взносов, будет достаточно для полного выполнения обязательств, предусмотренных законодательством.
В ходе пленарного заседания Госдума также приняла в первом чтении проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на период с 2026 по 2028 г. Проект предусматривает утверждение доходов фонда в размере 4,71 трлн руб. в 2026 г., 5,06 трлн руб. в 2027 г. и 5,42 трлн руб. в 2028 г. Расходы фонда составят 4,79 трлн руб., 5,14 трлн руб. и 5,50 трлн руб. соответственно.