Госдума приняла проект закона о страховых тарифах

Ведомости

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает продление порядка выплаты тарифов на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2026-2028 гг. Такое решение приняли в ходе пленарного заседания нижней палаты. 

«За» проголосовали 323 депутата (71,8%), воздержались – 77 (17,1%). «Против» принятия проекта не проголосовал никто.

Согласно документу, 32 тарифа, установленные в 2025 г., будут сохранены. Они соответствуют видам экономической деятельности по классам профессионального риска.

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета РФ на 2026-2028 годы

Экономика / Макроэкономика и бюджет

Замглавы Минтруда Андрей Пудов подчеркнул, что средств, поступающих от уплаты страховых взносов, будет достаточно для полного выполнения обязательств, предусмотренных законодательством.

В ходе пленарного заседания Госдума также приняла в первом чтении проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на период с 2026 по 2028 г. Проект предусматривает утверждение доходов фонда в размере 4,71 трлн руб. в 2026 г., 5,06 трлн руб. в 2027 г. и 5,42 трлн руб. в 2028 г. Расходы фонда составят 4,79 трлн руб., 5,14 трлн руб. и 5,50 трлн руб. соответственно.

