Госдума приняла проект бюджета Фонда медицинского страхования на 2026–2028 годы

Проект предусматривает утверждение доходов фонда в размере 4,71 трлн руб. в 2026 г., 5,06 трлн руб. в 2027 г. и 5,42 трлн руб. в 2028 г. Расходы фонда составят 4,79 трлн руб., 5,14 трлн руб. и 5,50 трлн руб. соответственно.