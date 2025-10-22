Госдума приняла проект бюджета Фонда медицинского страхования на 2026–2028 годы
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на период с 2026 по 2028 г. Результаты голосования объявили в ходе пленарного заседания нижней палаты.
Поддержали принятие законопроекта 322 депутата (71,6%), воздержались – 79 (17,6%). «Против» не проголосовал никто.
Проект предусматривает утверждение доходов фонда в размере 4,71 трлн руб. в 2026 г., 5,06 трлн руб. в 2027 г. и 5,42 трлн руб. в 2028 г. Расходы фонда составят 4,79 трлн руб., 5,14 трлн руб. и 5,50 трлн руб. соответственно.
Основной статьей расходов станет субвенция на финансирование базовой программы ОМС, которая составит 3,99 трлн руб. в 2026 г., 4,31 трлн руб. в 2027 г. и 4,63 трлн руб. в 2028 г.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что сейчас финансовая ситуации в медицинских организациях улучшается. По его данным, в 2025 г. просроченная кредиторская задолженность ниже, чем годом ранее.
Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования является основой для финансирования необходимых объемов медпомощи в рамках территориальных программ государственных гарантий, добавил он.
22 октября «Ведомости» писали, что Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил включить расходы на борьбу с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в проект бюджета на 2026 г. и плановые 2027–2028 гг. Соответствующее письмо организация направила заместителю председателя думского комитета по охране здоровья Бадме Башанкаеву.