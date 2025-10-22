Госдума приняла в первом чтении проект бюджета РФ на 2026-2028 годы
Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о федеральном бюджете на 2026 г. и плановый период 2027–2028 гг. Результаты голосования объявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
За принятие проекта проголосовали 323 депутата, воздержались – 79. Против не проголосовал никто. Всего в голосовании участвовали 402 человека.
Он подчеркнул, что проект бюджета решает задачи развития РФ, несмотря на санкционное давление со стороны Евросоюза. Среди них он назвал вопросы государственной обороны, развития страны.
Володин выразил надежду, что в ходе второго чтения проекта воздержавшиеся поддержат закон, поскольку Госдума постарается решить все прозвучавшие вопросы.
24 сентября правительство одобрило проект федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 гг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что проект бюджета, внесенный правительством, сбалансирован. Это, по его словам, позволяет государству выполнять все социальные обязательства в полном объеме. При этом он заявил, что проблемы в экономике страны «безусловно есть», а сама экономика перестроилась под нужды военной операции на Украине.