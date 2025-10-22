ЦБ повысил официальный курс доллара на 23 октября
Официальный курс доллара на 23 октября увеличен на 31 коп. до 81,65 руб. Это следует из информации на сайте Банка России.
Европейская валюта выросла на 0,09 руб. до 94,75 руб., китайский юань – на 0,09 руб. до 11,45 руб.
Банк России устанавливает курсы валют после введения американских санкций против Мосбиржи. С декабря 2024 г. регулятор рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.
Согласно сентябрьскому прогнозу Минэкономразвития, среднегодовое значение рубля на 2025 г. ожидается на уровне 86,1 руб./$ против 94,3 руб./$ в апрельской версии. На 2026 г. прогноз улучшен до 92,2 руб./$ вместо 100,2 руб./$. В 2027 г. ведомство прогнозирует ослабление рубля до 95,8 руб./$, в 2028 г. – до 100,1 руб./$. Ранее ожидалось 103,5 и 106 руб./$ соответственно.
17 октября главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев говорил «Ведомостям», что текущее укрепление рубля прежде всего обусловлено жесткой монетарной политикой ЦБ и низким спросом на валюту внутри страны. Ведущий аналитик «Цифра брокера» Наталия Пырьева отмечала, что потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен, поскольку в ноябре – декабре сезонно вырастут потребительские и корпоративные траты.