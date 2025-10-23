Банк России понизил курсы доллара и евро на 24 октября
Банк России понизил курс доллара на 24 октября на 0,39 руб. до 81,27 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В то же время курс евро опустился на 0,37 руб. до 94,39 руб., а юаня – на 0,08 руб. до 11,37 руб.
Согласно сентябрьскому прогнозу Минэкономразвития, среднегодовое значение рубля на 2025 г. ожидается на уровне 86,1 руб./$ против 94,3 руб./$ в апрельской версии. На 2026 г. прогноз улучшен до 92,2 руб./$ вместо 100,2 руб./$. В 2027 г. ведомство прогнозирует ослабление рубля до 95,8 руб./$, в 2028 г. – до 100,1 руб./$. Ранее ожидалось 103,5 и 106 руб./$ соответственно.
17 октября главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев говорил «Ведомостям», что текущее укрепление рубля прежде всего обусловлено жесткой монетарной политикой ЦБ и низким спросом на валюту внутри страны. Ведущий аналитик «Цифра брокера» Наталия Пырьева отмечала, что потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен, поскольку в ноябре – декабре сезонно вырастут потребительские и корпоративные траты.