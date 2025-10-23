ЦБ: средняя максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 15,45%

Т-Банк также с 21 октября поднял ставки по депозитам на сроках от четырех месяцев до двух лет. Наибольшая доходность – 14,5% – установлена по вкладу на 4–6 месяцев без права пополнения и без дополнительных условий. До этого самым доходным был непополняемый вклад на один месяц со ставкой 17%. Но по нему с 21 октября снизили ставку до 15%.