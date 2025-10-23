ЦБ: средняя максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 15,45%
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам 10-ти крупнейших банков России во второй декаде октября 2025 г. составила 15,45%, следует из данных Банка России.
По данным регулятора, показатель снизился на 0,01 п. п. по сравнению с первой декадой месяца. Тогда она составляла 15,46%.
21 октября сообщалось, что ряд крупных банков начал поднимать ставки по вкладам. Так, с 21 октября Сбербанк повысил ставки по вкладам: максимальная доходность 16% доступна по депозиту на новые средства сроком на три месяца с выплатой процентов в конце срока. Без дополнительных условий базовая ставка по этому продукту составляет 14,3%.
Т-Банк также с 21 октября поднял ставки по депозитам на сроках от четырех месяцев до двух лет. Наибольшая доходность – 14,5% – установлена по вкладу на 4–6 месяцев без права пополнения и без дополнительных условий. До этого самым доходным был непополняемый вклад на один месяц со ставкой 17%. Но по нему с 21 октября снизили ставку до 15%.
Эксперты расходятся в прогнозах относительно дальнейших действий регулятора. Согласно опросу «Ведомостей», проведенному среди 22 экономистов и представителей бизнеса, 10 из них ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 17% годовых на заседании ЦБ 24 октября. Еще шесть участников предполагают снижение на 1 п. п. – до 16%, а один не исключает промежуточный вариант – 16,5%.
Оставшиеся пять экспертов называют диапазон возможных решений: двое считают вероятным снижение до 16–16,5%, еще двое – сохранение на 17% с возможностью умеренного понижения. Один аналитик допускает более резкое снижение – на 2 п. п., до 15%.
На предыдущем заседании 12 сентября Банк России уже снизил ключевую ставку на 1 п. п., с 18% до 17% годовых.