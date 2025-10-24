Газета
Главная / Финансы /

Банк России понизил курсы доллара и евро на 27 октября

Ведомости

Банк России понизил курс доллара на 27 октября на 0,3 руб. до 80,97 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В то же время курс евро опустился на 0,31 руб. до 94,08 руб. Юань же понизился на 0,07 руб. до 11,31 руб. 

17 октября главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев говорил «Ведомостям», что текущее укрепление рубля прежде всего обусловлено жесткой монетарной политикой ЦБ и низким спросом на валюту внутри страны. Ведущий аналитик «Цифра брокера» Наталия Пырьева отмечала, что потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен, поскольку в ноябре – декабре сезонно вырастут потребительские и корпоративные траты.

24 октября Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 16,5% годовых. Такого решения ждал всего один из 22 экономистов и представителей бизнеса, опрошенных «Ведомостями».

