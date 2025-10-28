ЦБ повысил официальный курс доллара до 79,82 рублей
Банк России установил официальный курс доллара США на 29 октября на уровне 79,82 руб. Это на 0,83 руб. выше предыдущего значения. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Курс евро также повышен – на 0,92 руб. до 92,94 руб. Курс юаня увеличился незначительно – на 0,13 руб. до 11,19 руб.
На 28 октября ЦБ устанавливал курс доллара на уровне 78,98 руб., евро – 92,02 руб., а юаня – 11,06 руб.
17 октября главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев говорил «Ведомостям», что текущее укрепление рубля прежде всего обусловлено жесткой монетарной политикой ЦБ и низким спросом на валюту внутри страны. Ведущий аналитик «Цифра брокера» Наталия Пырьева отмечала, что потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен, поскольку в ноябре – декабре сезонно вырастут потребительские и корпоративные траты.