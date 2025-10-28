Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ повысил официальный курс доллара до 79,82 рублей

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара США на 29 октября на уровне 79,82 руб. Это на 0,83 руб. выше предыдущего значения. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс евро также повышен – на 0,92 руб. до 92,94 руб. Курс юаня увеличился незначительно – на 0,13 руб. до 11,19 руб.

На 28 октября ЦБ устанавливал курс доллара на уровне 78,98 руб., евро – 92,02 руб., а юаня – 11,06 руб.

17 октября главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев говорил «Ведомостям», что текущее укрепление рубля прежде всего обусловлено жесткой монетарной политикой ЦБ и низким спросом на валюту внутри страны. Ведущий аналитик «Цифра брокера» Наталия Пырьева отмечала, что потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен, поскольку в ноябре – декабре сезонно вырастут потребительские и корпоративные траты.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте