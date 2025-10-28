В ЦБ рассказали о влиянии импортозамещения на укрепление рубля
Процесс импортозамещения стал оказывать большое влияние на курс рубля, сокращая спрос на иностранную валюту для закупки импорта. Об этом сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на форуме ВТБ «Россия зовет!» в Казани.
«Есть структурный фактор, который мы можем недооценивать. У нас в 2022 г. очень активно включились процессы импортозамещения. Они, на самом деле, шли и раньше, но с 2022 г. они приобрели очень большой масштаб. И первые плоды этого импортозамещения мы уже имеем», – сказал он (цитата по Reuters).
Он указал, что теперь структурно сокращается спрос на те импортные товары, которые «мы начинаем производить сами». По его словам, это изменение долгосрочное, которое снижает спрос на импорт и снижает спрос на валюту.
Тремасов также указал, что на курсообразование надо смотреть с точки зрения торгового баланса. Основной канал поступления валюты сейчас – это экспорт товаров и услуг. Речь, в том числе, о путешествиях за границу и покупке товаров за рубежом.
«Когда спрос в экономике перегревается, когда спрос в экономике большой, то растет и спрос на импорт, как прилив, поднимающий все лодки», – добавил он.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила 28 октября, что экономика России идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса. Производственный потенциал, по ее словам, расширяется и постепенно нагоняет спрос. По прогнозам Набиуллиной, в первой половине 2026 г. экономика выйдет из состояния перегрева.