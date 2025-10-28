В ЦБ рассказали о влиянии импортозамещения на укрепление рубля

«Есть структурный фактор, который мы можем недооценивать. У нас в 2022 г. очень активно включились процессы импортозамещения. Они, на самом деле, шли и раньше, но с 2022 г. они приобрели очень большой масштаб. И первые плоды этого импортозамещения мы уже имеем», – сказал он (цитата по Reuters).