Банк России понизил курсы доллара и евро на 30 октября
Банк России понизил курс доллара на 30 октября на 0,35 руб. до 79,47 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В то же время курс евро понизился на 0,69 руб. до 92,25 руб, а юаня – на 0,02 руб. до 11,17 руб.
В ходе пленарного заседания Совета Федерации 29 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в ЦБ рассматривают ослабление рубля как проинфляционный фактор. Она отметила, что у регулятора нет «психологической границы» курса рубля, но он учитывает его динамику и высокую волатильность. Цб не видит в ослаблении рубля рисков для финансовой стабильности, добавила она.
Согласно сентябрьскому прогнозу Минэкономразвития, среднегодовое значение рубля на 2025 г. ожидается на уровне 86,1 руб./$ против 94,3 руб./$ в апрельской версии. На 2026 г. прогноз улучшен до 92,2 руб./$ вместо 100,2 руб./$. В 2027 г. ведомство прогнозирует ослабление рубля до 95,8 руб./$, в 2028 г. – до 100,1 руб./$. Ранее ожидалось 103,5 и 106 руб./$ соответственно.