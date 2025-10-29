Банк России понизил курсы доллара и евро на 30 октября

В ходе пленарного заседания Совета Федерации 29 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в ЦБ рассматривают ослабление рубля как проинфляционный фактор. Она отметила, что у регулятора нет «психологической границы» курса рубля, но он учитывает его динамику и высокую волатильность. Цб не видит в ослаблении рубля рисков для финансовой стабильности, добавила она.