В РФ в среднем банки выдавали льготных кредитов на 120–130 млрд рублей в месяц

27 октября стало известно, что Минфин РФ с 1 февраля 2026 г. изменит правила предоставления семейной ипотеки и запретит оформлять два кредита на одну семью. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что изменения в программе предполагают, что оба супруга должны быть созаемщиками по кредиту. При этом исключениями станут случаи, когда один из супругов не является гражданином РФ.