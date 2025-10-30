Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

В РФ в среднем банки выдавали льготных кредитов на 120–130 млрд рублей в месяц

Ведомости

В 2025 г. российские банки выдавали гражданам льготные кредиты в среднем на общую сумму 120–130 млрд руб., сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

«Правительство активно применяет льготные кредиты по широкому кругу отраслей и предприятий. И мы видим, по нашей уже статистике, что в 2025 г. в среднем в месяц льготных кредитов выдавалось где-то на сумму 120–130 млрд руб.», – отметила председатель ЦБ. По ее мнению, такие объемы кредитования можно назвать большими.

28 октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что доля рыночной ипотеки в стране находится на самом низком уровне за все время существования программы, в начале 2025 г. она зафиксировалась на 18%.

27 октября стало известно, что Минфин РФ с 1 февраля 2026 г. изменит правила предоставления семейной ипотеки и запретит оформлять два кредита на одну семью. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что изменения в программе предполагают, что оба супруга должны быть созаемщиками по кредиту. При этом исключениями станут случаи, когда один из супругов не является гражданином РФ.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её