АСВ начнет выплаты вкладчикам «Драйв клик банка» не позже 13 ноября

Еще в феврале сообщалось, что Сбербанк намеревался завершить деятельность дочернего банка в 2025 г. По данным «Коммерсанта», сокращение розничного кредитного портфеля происходило вследствие передачи кредитных пулов Сбербанку по соглашению о цессии. Также были данные о том, что часть сотрудников кредитной организации перешла в материнскую структуру.