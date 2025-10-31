АСВ начнет выплаты вкладчикам «Драйв клик банка» не позже 13 ноября
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты клиентам «Драйв клик банка» (дочернее предприятие Сбербанка) не позднее 13 ноября 2025 г., сообщили в госкорпорации.
По данным АСВ, предварительная оценка страховой ответственности составляет 520,3 млн руб.
31 октября ЦБ аннулировал лицензию «Драйв клик банка». Сообщалось, что решение принято по ходатайству самого банка в связи с добровольной ликвидацией. В финансовую организацию будет назначена ликвидационная комиссия.
Еще в феврале сообщалось, что Сбербанк намеревался завершить деятельность дочернего банка в 2025 г. По данным «Коммерсанта», сокращение розничного кредитного портфеля происходило вследствие передачи кредитных пулов Сбербанку по соглашению о цессии. Также были данные о том, что часть сотрудников кредитной организации перешла в материнскую структуру.