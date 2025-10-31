Газета
Финансы

ЦБ запустит ИИ-помощника в ноябре

Ведомости

Банк России запустит нейросеть для объяснения содержания договоров к финансовым продуктам. Об этом рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута в интервью РБК.

Старт ИИ-помощника могут дать 18 ноября на III ежегодной конференции «Фокус на клиента», тогда же расскажут о том, какие банки участвую в пилотном проекте и сроки полного запуска.

По словам Мамуты, в проекте будут участвовать 10 крупнейших участников рынка, на которых приходится 85-90% всего розничного портфеля.

Председатель регулятора Эльвира Набиуллина на «Финополисе» сообщила 10 октября, что регулятор собирается обсудить с банками создание помощников на базе искусственного интеллекта. По ее словам, нейросеть может помочь снизить случаи мисселинга (искажение информации о товаре, при котором покупатель вводится в заблуждение).

Кредитные организации поддержали создание инструмента. Как рассказали «Ведомостям» в банках, создание независимого ИИ-помощника сможет помочь клиентам со сложными продуктами, объясняя их суть и подсвечивая детали, на которые надо обратить внимание.

