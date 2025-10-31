ЦБ запустит ИИ-помощника в ноябре

Председатель регулятора Эльвира Набиуллина на «Финополисе» сообщила 10 октября, что регулятор собирается обсудить с банками создание помощников на базе искусственного интеллекта. По ее словам, нейросеть может помочь снизить случаи мисселинга (искажение информации о товаре, при котором покупатель вводится в заблуждение).