ЦБ запустит ИИ-помощника в ноябре
Старт ИИ-помощника могут дать 18 ноября на III ежегодной конференции «Фокус на клиента», тогда же расскажут о том, какие банки участвую в пилотном проекте и сроки полного запуска.
По словам Мамуты, в проекте будут участвовать 10 крупнейших участников рынка, на которых приходится 85-90% всего розничного портфеля.
Председатель регулятора Эльвира Набиуллина на «Финополисе» сообщила 10 октября, что регулятор собирается обсудить с банками создание помощников на базе искусственного интеллекта. По ее словам, нейросеть может помочь снизить случаи мисселинга (искажение информации о товаре, при котором покупатель вводится в заблуждение).
Кредитные организации поддержали создание инструмента. Как рассказали «Ведомостям» в банках, создание независимого ИИ-помощника сможет помочь клиентам со сложными продуктами, объясняя их суть и подсвечивая детали, на которые надо обратить внимание.