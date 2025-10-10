Банк России обсудит с банками создание помощников на базе ИИ

В феврале «Ведомости» писали, что россияне реже жаловались Центробанку в 2024 г. на недобросовестные практики банков (мисселинг и навязывание дополнительных услуг) при оформлении кредита. Число обращений сократилось в два раза до 1800 штук. Всего по теме потребительского кредитования регулятор получил 35 400 жалоб, что на 8,9% ниже по сравнению с годом ранее. Среди всех обращений в отношении банков доля жалоб составила 17,3% и упала за год на 6,4 п. п.