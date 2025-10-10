Банк России обсудит с банками создание помощников на базе ИИ
Банк России собирается обсудить с банками создание помощников на базе искусственного интеллекта (ИИ), которые бы объясняли клиентам сложные финансовые продукты для снижения мисселинга. Об этом сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на «Финополисе».
Набиуллина указала, что даже человеку с высшим финансово-экономическим образованием невозможно разобраться в сложной информации. Даже если будут выделены ключевые вещи, останутся оговорки и другие подводные камни, которые нужно искать несколько дней и осмысливать. По мнению председателя Центробанка, в таких ситуациях нужен помощник.
Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский предложил посвящать в финансовых продуктах на первой странице в верхнем правом углу нативному объяснению рисков и отличий продукта от принятых стандартов. Он отметил, что есть люди, которые вместе с юристами изучают каждый продукт, который покупают, но таких вариантов единицы.
«Искусственный интеллект может легко, мы говорили про структурные ноты, точно сказать, сколько внутри стоит опцион, а сколько там ставка, чтобы человек понимал, сколько это будет. И эту систему сегодня есть возможность технологически внедрить», – указал Хотимский (цитата по «Интерфаксу»).
Он добавил, что Совкомбанк проводил эксперименты в этом направлении и вместе с Банком России наблюдал итоги тестирования. По словам зампреда правления банка, если это будет поддержано и выбрано как вариант, от этого выиграют добросовестные игроки.
В феврале «Ведомости» писали, что россияне реже жаловались Центробанку в 2024 г. на недобросовестные практики банков (мисселинг и навязывание дополнительных услуг) при оформлении кредита. Число обращений сократилось в два раза до 1800 штук. Всего по теме потребительского кредитования регулятор получил 35 400 жалоб, что на 8,9% ниже по сравнению с годом ранее. Среди всех обращений в отношении банков доля жалоб составила 17,3% и упала за год на 6,4 п. п.