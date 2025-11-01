Газета
Банки будут получать вознаграждение за возврат средств жертвам мошенников

Ведомости

С 1 ноября Национальная система платежных карт (НСПК) запустила механизм межбанковского поощрения в сервисе «Добрая воля». Теперь банки, возвращающие клиентам деньги, похищенные мошенниками, смогут получать вознаграждение. Об этом «Ведомостям» рассказали в НСПК.

Сервис «Добрая воля» работает через платформу диспутов НСПК. Он позволяет банкам добровольно договариваться о возврате средств без привязки к конкретному платежу и каналу хищения. С момента запуска в конце 2023 г. через сервис вернули более 145 млн руб.

Условия программы:

  • размер выплаты – 5 % от суммы транзакции;

  • максимальный размер за одну операцию – 5 000 руб.;

  • оплачивает банк‑отправитель, которому возвращены средства;

  • дополнительные комиссии в пользу НСПК не взимаются.

По данным Банка России, за шесть месяцев 2025 г. злоумышленники похитили почти 13,2 млрд руб., из которых банкам удалось вернуть лишь 6,45 % (850,3 млн руб.). При этом удалось предотвратить кражи на сумму свыше 8 трлн руб.

В НСПК считают, что вознаграждение повысит уровень защиты клиентов и расширит применение сервиса. Эксперты отмечают: для крупных банков сумма поощрения носит символический характер, но для небольших игроков может стать стимулом усилить контроль за подозрительными операциями.э

Подробнее о нововведении читайте в материале «Ведомостей».

