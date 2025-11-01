Банки будут получать вознаграждение за возврат средств жертвам мошенников
С 1 ноября Национальная система платежных карт (НСПК) запустила механизм межбанковского поощрения в сервисе «Добрая воля». Теперь банки, возвращающие клиентам деньги, похищенные мошенниками, смогут получать вознаграждение. Об этом «Ведомостям» рассказали в НСПК.
Сервис «Добрая воля» работает через платформу диспутов НСПК. Он позволяет банкам добровольно договариваться о возврате средств без привязки к конкретному платежу и каналу хищения. С момента запуска в конце 2023 г. через сервис вернули более 145 млн руб.
Условия программы:
размер выплаты – 5 % от суммы транзакции;
максимальный размер за одну операцию – 5 000 руб.;
оплачивает банк‑отправитель, которому возвращены средства;
дополнительные комиссии в пользу НСПК не взимаются.
По данным Банка России, за шесть месяцев 2025 г. злоумышленники похитили почти 13,2 млрд руб., из которых банкам удалось вернуть лишь 6,45 % (850,3 млн руб.). При этом удалось предотвратить кражи на сумму свыше 8 трлн руб.
В НСПК считают, что вознаграждение повысит уровень защиты клиентов и расширит применение сервиса. Эксперты отмечают: для крупных банков сумма поощрения носит символический характер, но для небольших игроков может стать стимулом усилить контроль за подозрительными операциями.э
