Банки будут получать вознаграждение за возврат средств жертвам мошенников

Сервис «Добрая воля» работает через платформу диспутов НСПК. Он позволяет банкам добровольно договариваться о возврате средств без привязки к конкретному платежу и каналу хищения. С момента запуска в конце 2023 г. через сервис вернули более 145 млн руб.